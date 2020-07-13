Официальный курс: гривня существенно ослабла к доллару и евро

Нацбанк ослабил официальный курс гривнм к доллару на 14 копеек, установив его на 14 июля на уровне 27,09 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,69 гривни (на 13 июля - 30,40 гривни).

Напомним:

13 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,11 гривни.

13 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,12 гривни.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 13 июля на уровне 26,95.

Экономическая правда