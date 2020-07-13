Официальный курс: гривня существенно ослабла к доллару и евро
Понедельник, 13 июля 2020, 18:38
Нацбанк ослабил официальный курс гривнм к доллару на 14 копеек, установив его на 14 июля на уровне 27,09 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,69 гривни (на 13 июля - 30,40 гривни).
Напомним:
13 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,11 гривни.
13 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,12 гривни.
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 13 июля на уровне 26,95.
Экономическая правда
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