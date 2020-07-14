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Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на более чем 8 миллиардов

Вторник, 14 июля 2020, 18:15
 

По итогам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 14 июля Минфин привлек в госбюджет 8,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

"На аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 3 года, а также номинированные в иностранной валюте государственные облигации с погашением через год.

Уменьшение доходности состоялось по всем выпускам государственных облигаций, номинированных в национальной валюте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средневзвешенная доходность по трехмесячным бумагам составила 7% (уменьшение на 24 базисных пункта), по 1-летним облигациям - 9,2% (на 30 б.п.), по 3-летним - 10% (на 47 б. п.).

В то же время средневзвешенная доходность по ОВГЗ, номинированным в долларах США, составила 3,5%.

 

Напомним:

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма 7 июля Минфин привлек в госбюджет 312,9 млн грн.

Экономическая правда

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Минфин ОВГЗ

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