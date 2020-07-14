Гривня на закрытии межбанка укрепилась

14 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,08 - 27,10 гривни;

Евро - 30,85 - 30,87 гривни.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,01 - 27,23 гривни. Евро покупают по 30,30 гривни, продают по 30,82 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,02 - 27,14 гривни, евро - 30,49 - 30,62 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 14 июля на уровне 27,09 гривни.

14 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,20 гривни.

Экономическая правда