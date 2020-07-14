Гривня на закрытии межбанка укрепилась
14 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,08 - 27,10 гривни;
Евро - 30,85 - 30,87 гривни.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,01 - 27,23 гривни. Евро покупают по 30,30 гривни, продают по 30,82 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,02 - 27,14 гривни, евро - 30,49 - 30,62 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 14 июля на уровне 27,09 гривни.
14 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,20 гривни.
Экономическая правда
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