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Spotify частково почав працювати в Україні без VPN

Середа, 15 січня 2020, 15:28
 
ITC

Стало можливо зайти напряму в веб-версію музичної стрімінгового сервісу Spotify, раніше плеєр працював в Україні тільки через VPN.

Про це повідомляє ІТС.

Видання пов'язує відкриття веб-версії з можливим запуском музичної платформи в Україні, про який ходили чутки в минулому році.

Раніше користувач кожні два тижні повинен був нібито логінитися (за допомогою VPN) з території однієї з країн, де сервіс працює.

Повідомляється, що реєстрація в Spotify з України як і раніше закрита, як і можливість завантажити мобільний додаток сервісу в локальних версіях магазинів Google Play і Apple AppStore.

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