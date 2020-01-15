Spotify частково почав працювати в Україні без VPN

ITC

Стало можливо зайти напряму в веб-версію музичної стрімінгового сервісу Spotify, раніше плеєр працював в Україні тільки через VPN.

Про це повідомляє ІТС.

Видання пов'язує відкриття веб-версії з можливим запуском музичної платформи в Україні, про який ходили чутки в минулому році.

Раніше користувач кожні два тижні повинен був нібито логінитися (за допомогою VPN) з території однієї з країн, де сервіс працює.

Повідомляється, що реєстрація в Spotify з України як і раніше закрита, як і можливість завантажити мобільний додаток сервісу в локальних версіях магазинів Google Play і Apple AppStore.