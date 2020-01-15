Spotify частково почав працювати в Україні без VPN
Середа, 15 січня 2020, 15:28
Стало можливо зайти напряму в веб-версію музичної стрімінгового сервісу Spotify, раніше плеєр працював в Україні тільки через VPN.
Про це повідомляє ІТС.
Видання пов'язує відкриття веб-версії з можливим запуском музичної платформи в Україні, про який ходили чутки в минулому році.
Раніше користувач кожні два тижні повинен був нібито логінитися (за допомогою VPN) з території однієї з країн, де сервіс працює.
Повідомляється, що реєстрація в Spotify з України як і раніше закрита, як і можливість завантажити мобільний додаток сервісу в локальних версіях магазинів Google Play і Apple AppStore.
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