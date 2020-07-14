Законопроект о портфельных госгарантиях могут принять до конца сессии ВР – нардеп

Верховная Рада может успеть доработать и принять до конца пленарной недели и 3 сессии законопроект о портфельных государственных гарантиях (законопроект №3598) и соответствующие изменения в госбюджет (законопроект №3659).

Об этом заявил секретарь бюджетного комитета ВР, нардеп от фракции "Голос" Владимир Цабаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Законопроекты, которые делают возможными предоставление государственных гарантий банку для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса и не были вчера поддержаны Верховной Радой, действительно могут быть оперативно доработаны на этой неделе в комитете и теоретически могут быть включены в повестку дня внеочередной сессии. Это сделать будет сложно, но возможно", - отметил Цабаль в комментарии агентству.

По его словам, такой сценарий возможен, если из документа уберут спорные нормы.

"Я думаю, это может произойти при условии, что некоторые непопулярные и неправильные нормы, которые были включены в этот законопроекта такие как предоставление государственных гарантий для погашения задолженности "Укргидроэнерго", будут справедливо исключены.

Если это будет сделано в комитете, я думаю, что теоретически может быть поддержка народных депутатов и такой закон будет проголосован до конца недели. Это будет действительно важным инструментом, чтобы государство могло наконец помогать малому и среднему бизнесу при коронакризисе", - сказал Цабаль.

Напомним:

Верховная Рада не поддержала законопроект №3598 о государственных гарантиях на портфельной основе, отправив его на подготовку к повторному первому чтению.

Вместо "5-7-9" правительство планирует запустить новый инструмент - портфельное обеспечение. Речь идет о механизме льготного обеспечения, прописанном в законопроектах №3420 и №3419. Бюджетный комитет рассмотрел их и отправил в Минфин. По информации источников издания, Минфин внес правки и готов предложить депутатам эту идею.

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн. Из них львиная доля достанется "Укратодору".

"МСБ готовы гарантировать около 5 млрд грн, учитывая определенные ограничения. Будет выборка или нет - надо смотреть. Это новый инструмент, мы запускаем его фактически "с колес" за два месяца от идеи до реализации", - сказал в интервью "РБК Украина "министр финансов Сергей Марченко.

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