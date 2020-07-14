Курс валют на 14 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
Вторник, 14 июля 2020, 11:50
14 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,20 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,12 - 27,14 гривни;
Евро - 30,74 - 30,77 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,00 - 27,23 гривни. Евро покупают по 30,34 гривни, продают по 30,80 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,11 - 27,14 гривни, евро - 30,51 - 30,62 гривни
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 14 июля на уровне 27,09 гривни.
Экономическая правда
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