Курс валют на 14 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

14 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,20 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,12 - 27,14 гривни;

Евро - 30,74 - 30,77 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,00 - 27,23 гривни. Евро покупают по 30,34 гривни, продают по 30,80 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,11 - 27,14 гривни, евро - 30,51 - 30,62 гривни

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 14 июля на уровне 27,09 гривни.

Экономическая правда