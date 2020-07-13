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НБУ продал на аукционе 25 серебряных сувенирных 1000-гривневых банкнот

Понедельник, 13 июля 2020, 15:35
 

Национальный банк на прошлой неделе продал 25 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 гривен образца 2019 года на общую сумму почти 137 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Участники аукциона - физические и юридические лица - приобрели 25 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 гривен на общую сумму почти 137 тысяч гривен.

Всего для проведения аукциона Национальный банк предложил 30 таких серебряных сувенирных банкнот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аукцион состоялся 9 июля 2020 года на площадке Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".

Напомним:

Ранее Нацбанк продал на аукционе за более чем 447 тысяч гривен все выставленные сувенирные банкноты из серебра по дизайну бумажной номиналом 1000 гривен.

Экономическая правда

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НБУ

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