НБУ продал на аукционе 25 серебряных сувенирных 1000-гривневых банкнот
Национальный банк на прошлой неделе продал 25 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 гривен образца 2019 года на общую сумму почти 137 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Участники аукциона - физические и юридические лица - приобрели 25 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 гривен на общую сумму почти 137 тысяч гривен.
Всего для проведения аукциона Национальный банк предложил 30 таких серебряных сувенирных банкнот", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аукцион состоялся 9 июля 2020 года на площадке Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".
Напомним:
Ранее Нацбанк продал на аукционе за более чем 447 тысяч гривен все выставленные сувенирные банкноты из серебра по дизайну бумажной номиналом 1000 гривен.
Экономическая правда
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