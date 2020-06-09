НБУ продал за 450 тысяч сувенирные серебряные банкноты номиналом 1000 гривен
Нацбанк продал на аукционе за более чем 447 тысяч гривен все выставленные сувенирные банкноты из серебра по дизайну бумажной номиналом 1000 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Во время первых торгов было реализовано 20 лотов по одной серебряной банкноте в каждом лоте, во время вторых торгов - 10 лотов по две серебряные банкноты в каждом лоте.
Все выставленные для продажи серебряные банкноты приобрели физические и юридические лица, которые были участниками аукциона, на общую сумму более 447 тыс гривен", - говорится в сообщении.
Аукцион состоялся 4 июня 2020 года на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ".
Сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, в чистоте - не менее 124,4 г, размером 133х66х1,35 мм. Тираж - 300 шт. Банкноты украшены голограммой.
На лицевой стороне банкноты изображен портрет Владимира Вернадского - выдающегося ученого, одного из основателей и первого президента Украинской академии наук. На обратной стороне изображено здание Президиума Национальной академии наук Украины.
Экономическая правда
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