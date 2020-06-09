Все разделы
Укр / Рус

НБУ продал за 450 тысяч сувенирные серебряные банкноты номиналом 1000 гривен

Вторник, 9 июня 2020, 14:13
 

Нацбанк продал на аукционе за более чем 447 тысяч гривен все выставленные сувенирные банкноты из серебра по дизайну бумажной номиналом 1000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Во время первых торгов было реализовано 20 лотов по одной серебряной банкноте в каждом лоте, во время вторых торгов - 10 лотов по две серебряные банкноты в каждом лоте.

Все выставленные для продажи серебряные банкноты приобрели физические и юридические лица, которые были участниками аукциона, на общую сумму более 447 тыс гривен", - говорится в сообщении.

Аукцион состоялся 4 июня 2020 года на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ".

Сувенирная банкнота изготовлена ​​из серебра 999,9 пробы, в чистоте - не менее 124,4 г, размером 133х66х1,35 мм. Тираж - 300 шт. Банкноты украшены голограммой.

На лицевой стороне банкноты изображен портрет Владимира Вернадского - выдающегося ученого, одного из основателей и первого президента Украинской академии наук. На обратной стороне изображено здание Президиума Национальной академии наук Украины.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Международные резервы Украины в мае сократились на 1,3% – НБУ 5 июня 2020, 16:18
Ослабление карантина: Уже работают 89% отделений банков 4 июня 2020, 18:55
НБУ определил единые подходы к использованию QR-кодов 3 июня 2020, 13:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!