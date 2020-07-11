Шахтеры завершили митинги под ОП

Шахтеры прекратили акцию протеста под зданием Офиса президента.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат от Батькивщины Михаил Волынец на странице в Facebook.

"Двенадцатого дня Всеукраинской бессрочной акции протеста под стенами Офиса президента не будет. Шахтеры государственных шахт горняки Доброполье сегодня возвращаются домой с гарантиями от медиатора процесса переговоров между властью и участниками энергорынка", - написал он.

Волынец также отметил, что согласно решению, по поручению президента, будет восстановлена работа угледобывающих предприятий, находящихся в режиме простоя. С понедельника к работе возвращаются рабочие "Добропольеуголь", - написал Волынец.

Напоминаем:

Министерство энергетики Украины завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго", в результате чего был заключен контракт о восстановлении поставок украинского угля на "Центрэнерго".

17 июня Кабинет синистров Украины принял решение о приоритетном использовании отечественного угля в тепловой генерации.

30 июня под зданием Офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", представителей шахт Львовско-Волынского бассейна"