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Попытка подкупа главы: Фонда госимущества: НАБУ сообщило о подозрении

Пятница, 10 июля 2020, 19:45
 

Человеку, котрый пытался дать главе Фонда госимущества взятку в размере 800 тысяч долларов, сообщили о подозрении в совершении преступления.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

"Расследование этого преступления начато детективами НАБУ в июне, по заявлениям главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко и его внештатного советника Ольги Батовой", - говорится в сообщении.

Размер взятки - 800 тысяч долларов - за:

  • продолжение действия договора между частным предприятием и одним из акционерных обществ, который сейчас находится в распоряжении Фонда (200 тысяч);
  • назначение [определенного человека] на должность главы правления того же акционерного общества (500 тысяч);
  • назначение [определенного человека] на должность главы правления еще одного акционерного общества с долей государственной собственности, находящегося в распоряжении Фонда (100 тысяч).

"Деньги злоумышленник намеревался передавать частями наличными, через внештатного советника главы Фонда Ольгу Батовую, которая сразу после получения предложения неправомерной выгоды сообщила об этом правоохранительные органы", - добавили в Фонде госимущества.

Отмечается, что подозреваемого поймали 9 июля 2020 года "на горячем" и задержали сразу после передачи им первой части взятки.

Напомним:

Правоохранители задержали человека, который пытался дать взятку главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко. Это уже вторая попытка подкупить руководителя этого ведомства.

В НАБУ отметили, что это уже второе дело о неудачной попытке подкупа главы ФГИ. В суд уже направлен обвинительный акт в отношении  двоих подозреваемых в попытке купить у главы ФГИ за 5 млн долларов должность директора Одесского припортового завода.

Их задержали в ноябре 2019 года при передаче задатка – 50 тысяч долларов.

Экономическая правда

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взятка Фонд госимущества

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