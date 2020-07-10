В НБУ объяснили, как долго Чурий будет оставаться заместителем главы

10 июля истекает срок полномочий Олега чури в должности заместителя главы НБУ - он будет находиться в должности до назначения нового заместителя главы Нацбанка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Согласно статье 20 Закона Украины "О Национальном банке Украины" заместитель главы НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность новоназначенного заместителя главы.

Олег Чурий продолжит находиться на этом посту до назначения и вступления в должность новоназначенного заместителя главы - куратора блока "Рыночные операции", - говорится в сообщении.

Олег Чурий занимает эту должность с 1 июня 2015 года. Он отвечает за работу блока "Рыночные операции", в который входят Департамент открытых рынков, Департамент сопровождения кредитов, Управление депозитарной деятельности НБУ, Отдел корпоративных прав.

Напомним:

Совет Национального банка отказался назначить на второй 7-летний срок Олега чури на должность заместителя главы НБУ. Ранее он занимал эту должность 5 лет.

В июне 2020 года у заместителя председателя правления НБУ Олега Чурия заканчивался 5-летний срок полномочий. Смолий предложил Чурию снова занять эту должность - на этот раз на 7 лет.

Решение переназначить заместителя председателя НБУ должен был принять Совет НБУ. Но в последний день июня Совет НБУ отказался внести вопрос назначения Чурия в повестку дня.

В Нацбанке отметили, что такое решение может указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение.

Совет НБУ на протяжении многих лет возглавляет Богдан Данилишин, который имеет перманентный конфликт с правлением НБУ. В 2019 году Совет НБУ признал деятельность правления Национального банка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики неэффективной.

В ответ Яков Смолий намекнул на синхронность тезисов Совета НБУ во главе с Данилишиным и олигарха Игоря Коломойского с его сторонниками. По словам Смолия, часть Совета НБУ безосновательно производит отрицательную оценку политике НБУ.

Член Совета НБУ Виктор Козюк считает, что Совет НБУ втянут в политические противостояния.

Экономическая правда