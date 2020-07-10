Доля безналичных расчетов в Украине продолжает уверенно расти — НБУ

По итогам мая 2020 года доля по объему безналичных операций по платежным картам составляла 55,5%, по количеству - 87 операций из 100.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Во время карантина безналичные платежи доказали свою безопасность и удобство. Поэтому выбор украинцев в пользу кешлес очевиден", - говорится в сообщении.

В Нацбанке добавили, что отныне будут публиковать статистику о состоянии карточного рынка ежемесячно, а не раз в квартал, как раньше.

"Это связано с тем, что с начала года изменилась периодичность предоставления банками статистической информации о платежных картах. Отныне банки отчитываются регулятору ежемесячно (ранее - ежеквартально). Поэтому и теперь публиковать эти данные каждый месяц", - пояснили в регуляторе.

Напомним:

В первом квартале 2020 года количество безналичных операций по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, выросло на 24,5%, а сумма - на 15,6%.

Экономическая правда