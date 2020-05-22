В первом квартале 2020 года количество безналичных операций по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, выросло на 24,5%, а сумма - на 15,6%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в первом квартале количество безналичных операций составило 1 183,2 млн шт. (85,4% всех операций), а сумма - 503 млрд грн, или 54,6% от суммы всех операций с карточками (в прошлом году, по итогам первого квартала, показатель составлял 49,7%).

"Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует: в январе - марте 2020 года, по-прежнему, наибольшее количество операций с использованием карточек приходилось на расчеты в торговых сетях - 50,3%, по сумме доминировали переводы с карты на карту - 41,3% (средний чек одной такой операции составлял 1505 грн)", - говорится в сообщении.

Общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 1 апреля 2020 года составляло 68,6 млн шт.

Сообщается, что треть платежных карт - бесконтактные и токенизированные.

В частности, в марте 2020 года для операций было использовано 8,9 млн бесконтактных платежных карт. Это на 16,0% больше по сравнению с январем 2020 года.

Количество активных токенизированных платежных карточек в марте 2020 года составило почти 2,5 млн шт. - это на 11,2% больше, если сравнивать с январем 2020 года.

Экономическая правда