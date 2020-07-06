В июне авиатрафик в воздушном пространстве Украины упал на 87,1%
В июне авиатрафик в воздушном пространстве Украины упал на 87,1% (4 584 рейса) по сравнению с июнем 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха" в Facebook.
"В целом по типам полетов июньский авиатрафик распределяется так: внутренние рейсы - 1 403 (меньше на 53,9% по сравнению с июнем 2019), международные рейсы - 1 650 (-89,5%) и транзитные рейсы - 1 531 (-90,8%).
Украинские авиакомпании выполнили в июне 1 778 рейсов, иностранные - 2 806 рейсов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что наибольшее падение - в объемах транзитных полетов: этот показатель в июне 2020 года почти на 91% ниже по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.
"Транзитные потоки всегда составляют основную часть доходов провайдеров аэронавигационного обслуживания - в частности, в структуре доходов Украэроруха до 2014 года доля таких поступлений равна почти 70%.
За шесть лет потери по наиболее прибыльным источником поступлений за обслуживание транзитных потоков превышают 20 млрд гривен", - добавили в ведомстве.
В мае общее количество рейсов, выполненных в воздушном пространстве Украины, составило 3 237 рейсов, в апреле - 2 372 рейса.
"Постепенное оживление воздушного движения в Украине началось 5 июня 2020 года с восстановлением внутренних пассажирских авиаперевозок и запуском международного авиасообщения с 15 июня", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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