Ваврыш рассказал о коррупции и "смотрящих" в строительстве

Исполнительный директор компании Saga Development Андрей Ваврыш не отрицал наличие схемы "5 долларов за квадрат" в Государственной архитектурно-строительной инспекции и наличия "смотрящих" за сферой строительства.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

На вопрос о том, каждый ли раз Ваврыш платил "5 долларов за квадрат" в ГАСИ, тот ответил, что это "сложный вопрос" и у него "не было выбора в этом отношении".

Также Ваврыш рассказал о своем общении со "смотрящим" за ГАСИ Юрием Горовым на свадьбе у "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

"Он (Горовой - ред.) работал когда-то в городской администрации, в одном из управлений коммунального хозяйства. Я его видел на совещаниях", - заявил Ваврыш.

На просьбу рассказать о роли Вадима Столара в качестве "смотрящего" по Киеву, Ваврыш ответил: "Он за чем-то подглядывал, за чем смотрел".

Застройщик выступает против ликвидации ГАСИ.

"Я методолог и менеджер. Я против любых резких движений. Человека убийством не оживляют", - сказал он.

По словам Ваврыша, важен не сам факт ликвидации, а "важно, что будет после перерождения. Какая в этом заложена идея?"

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Экономическая правда