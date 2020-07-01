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WizzAir открыла базу во Львове и запустила новые направления

Среда, 1 июля 2020, 18:38
 

1 июля авиакомпания WizzAir открыла базу в международном аэропорту Львова, это уже вторая база венгерского лоу-костер в Украине.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также открыты новые направления из Львова в города Европы:

  • Львов-Гамбург
  • Львов-Таллинн
  • Львов-Биллунн
  • Львов-Лиссабон
  • Львов-Щецин

Криклий надеется, что скоро ими смогут воспользоваться и украинские туристы.

Читайте детальнее: Кризис – не аргумент. Коммерческий директор Wizz Air: о ценах на билеты, возобновлении рейсов и новой базе в Украине

Напомним:

У венгерского лоукост-авиаперевозчика Wizz Air объясняют открытие новой авиабазы в Украине приверженностью к украинскому рынку и финансовой стабильностью, которая позволила это делать.

Экономическая правда

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