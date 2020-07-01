WizzAir открыла базу во Львове и запустила новые направления
1 июля авиакомпания WizzAir открыла базу в международном аэропорту Львова, это уже вторая база венгерского лоу-костер в Украине.
Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Также открыты новые направления из Львова в города Европы:
- Львов-Гамбург
- Львов-Таллинн
- Львов-Биллунн
- Львов-Лиссабон
- Львов-Щецин
Криклий надеется, что скоро ими смогут воспользоваться и украинские туристы.
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Напомним:
У венгерского лоукост-авиаперевозчика Wizz Air объясняют открытие новой авиабазы в Украине приверженностью к украинскому рынку и финансовой стабильностью, которая позволила это делать.
Экономическая правда
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