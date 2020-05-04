В WizzAir рассказали, почему решили открыть базу во Львове в разгар коронакризиса

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У венгерского лоукост-авиаперевозчика Wizz Air объясняют открытие новой авиабазы в Украине приверженностью к украинскому рынку и финансовой стабильностью, которая позволила это делать.

Об этом сообщил коммерческий директор Wizz Air Джордж Михалопулос в интервью ЭП.

"Это (открытие новой базы во Львове - ЕП) связано с нашей приверженностью к Украине и продолжением расширения деятельности на рынке.

Учитывая нашу лоукост бизнес-модель и финансовое состояние мы видим, что для нас этот период - это возможность продолжать рост.

И об этом свидетельствует наш сегодняшний анонс об открытии новой базы и новых рейсов. Мы работали в Украине более десяти лет и будем продолжать развиваться", - сообщает Михалопулос.

В Wizz Air признают, что неопределенность вокруг авиаперевозок и пандемии будет продолжаться, как минимум 2-3 месяца.

"Мы понимаем, что следующие 2-3 месяца будут немного неопределенными из-за необходимости адаптироваться.

Но наше сотрудничество с Украиной - это не про 2-3 месяца, говорится о годах сотрудничества и мы продолжим расширять деятельность на этом рынке", - резюмирует коммерческий директор компании.

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Экономическая правда