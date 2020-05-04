В WizzAir рассказали, почему решили открыть базу во Львове в разгар коронакризиса
У венгерского лоукост-авиаперевозчика Wizz Air объясняют открытие новой авиабазы в Украине приверженностью к украинскому рынку и финансовой стабильностью, которая позволила это делать.
Об этом сообщил коммерческий директор Wizz Air Джордж Михалопулос в интервью ЭП.
"Это (открытие новой базы во Львове - ЕП) связано с нашей приверженностью к Украине и продолжением расширения деятельности на рынке.
Учитывая нашу лоукост бизнес-модель и финансовое состояние мы видим, что для нас этот период - это возможность продолжать рост.
И об этом свидетельствует наш сегодняшний анонс об открытии новой базы и новых рейсов. Мы работали в Украине более десяти лет и будем продолжать развиваться", - сообщает Михалопулос.
В Wizz Air признают, что неопределенность вокруг авиаперевозок и пандемии будет продолжаться, как минимум 2-3 месяца.
"Мы понимаем, что следующие 2-3 месяца будут немного неопределенными из-за необходимости адаптироваться.
Но наше сотрудничество с Украиной - это не про 2-3 месяца, говорится о годах сотрудничества и мы продолжим расширять деятельность на этом рынке", - резюмирует коммерческий директор компании.
Читайте детальнее: Кризис – не аргумент. Коммерческий директор Wizz Air: о ценах на билеты, возобновлении рейсов и новой базе в Украине
Экономическая правда
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