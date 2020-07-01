Фонд гарантирования вкладов обжалует арест уже проданного стадиона "Черноморец"

Фонд гарантирования вкладов обжалует в судах наложения ареста на актив обанкротившегося "Имэксбанка" - стадион Черноморец. Недавно Фонд с 21-го раза продал стадион американской компании за 193 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

После продажи компания и "Имэксбанк" начали подготовку к заключению договора купли-продажи.

Однако, 11 июня судья Шевченковского районного суда г. Киева наложил арест на стадион.

В Фонде отмечают, что законодательство запрещает наложение ареста на имущество, принадлежащее неплатежеспособному банка.

"Вместе с тем наиболее странным в действиях следователя судьи является тот факт, что именно он ранее уже отменял арест на другие активы "Имэксбанка". При этом арест стадиона неоднократно было признано незаконным постановлениями Киевского апелляционного суда", - отмечают в Фонде.

Фонд гарантирования вкладов начал подготовку соответствующих жалоб. Постановление следственного судьи было обжаловано в апелляционном суде, а также банком было подано ходатайство об отмене ареста имущества в Шевченковский районный суд города Киева. Апелляционную жалобу к рассмотрению назначено на 2 июля в Киевском апелляционном суде, а ходатайство об отмене ареста - на 3 июля.

Напомним:

22 мая Фонд гарантирования вкладов продал стадион "Черноморец" американской компании Allrise Capital за 193,8 миллиона гривен. Это была 21 попытка продать стадион, ранее принадлежавший "Имэксбанка".

Экономическая правда