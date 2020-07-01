"Нафтогаз" перечислил почти 40 миллиардов дивидендов в госбюджет
НАК "Нафтогаз Украины" в июне уплатил в государственный бюджет второй дивидендный платеж по итогам 2019 года в размере 39,625 миллиарда гривен.
Об этом написал глава НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
"Таким образом, в дополнение к первому платежа в сумме 8,5 млрд грн, который был уплачен авансом в 2019 году, общая сумма дивидендов группы за 2019 год составляет 48,125 млрд грн. Это также рекорд", - заявил Коболев.
По словам экономиста Алексея Блинова, выплата дивидендов "Нафтогазом" привела к росту доходов госбюджета в июне на 50% год-к-году. Однако по первому полугодию рост составляет менее 1%.
Напоминаем:
В июне Кабинет министров утвердил распределение чистой прибыли НАК "Нафтогаз", согласно которому на выплату дивидендов по итогам 2019 года направили 48,1 млрд грн (95%) прибыли.
Экономическая правда
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