Всемирный банк обновил прогноз экономики Украины на 2020 год

Экономика Украины из-за связанного с коронавирусом кризиса сократится в 2020 году на 3,5%, тогда как в целом мировая экономика потеряет 5,2%.

Такой обновленный макропрогноз обнародовал Всемирный банк во вторник, передает Интерфакс-Украина.

"Глубина сокращения будет зависеть от продолжительности кризиса в сфере здравоохранения, прогресса в проведении основных ожидаемых реформ и способности мобилизовать адекватное финансирование для удовлетворения значительных потребностей в выплатах", – указано в документе.

Согласно ему, в следующем году рост украинской экономики возобновится с темпом 3%, что ниже ожидаемых ВБ темпов восстановления мировой экономики в 4,2%.

Банк уточнил, что по сравнению с предыдущим прогнозом в январе этого года он ухудшил ожидания динамики ВВП Украины в этом году на 7,2 процентных пункта (п.п.), а в следующем – на 1,2 п.п.

Напомним:

Национальный банк, исходя из показателей первого квартала ухудшил годовой прогноз падения экономики Украины с 5% до 6-7%.

Как сообщает Госстат, за первый квартал 2020 года реальный ВВП Украины уменьшился на 1,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го).

По данным инвесткомпании ICU падение ВВП Украины в апреле углубилось до 12% г / г в апреле с 4,5% г / г в марте.

Экономическая правда





