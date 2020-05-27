Нацбанк ухудшил прогноз падения экономики Украины

Национальный банк, исходя из показателей первого квартала ухудшил годовой прогноз падения экономики Украины с 5% до 6-7%.

Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью Liga.net.

"Исходя из данных по падению в первом квартале, показателей промпроизводства и транспорта в апреле, полагаю, падение может быть более серьезным, чем ожидалось.

Соответственно если переносить динамику на годовой показатель, мы уже можем говорить о 6-7% падения, а не о 5%, как было до сих пор. Но в данных обстоятельствах, это не такая уж и большая разница – все движется в рамках примерно того же сценария", - объясняет Сологуб.

Напомним:

Как сообщает Госстат, за первый квартал 2020 года реальный ВВП Украины уменьшился на 1,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го).

По данным инвесткомпании ICU падение ВВП Украины в апреле углубилось до 12% г/г в апреле с 4,5% г/г в марте.