Аукцион ОВГЗ: Минфин снизил ставку доходности и привлек в бюджет почти 18 миллиардов гривен

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек в госбюджет 17,8 млрд грн в эквиваленте, снизив ставки доходности.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Отмечается, что Министерство финансов разместило номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения 3, 6, 9 месяцев, 1 год и 1.5 года, а также - ОВГЗ в евро со сроком погашения 1 год.

"Наибольшим спросом среди гривневых инструментов пользовались ОВГЗ с самым длинным из представленных сроков к погашению - 1,5 года, которые Минфин разместил на сумму 5,7 млрд грн по ставке 10,8%.

Средневзвешенная ставка по 3-месячным инструментам снижена на 84 б.п. до 9,0%, по 6-месячным - на 61 б.п. до 9,5%, 9-месячным - на 19 бп до 10,7%, 1-летними ОВГЗ - на 16 бп до 10,7%", - говорится в сообщении.

1-летние ОВГЗ, номинированные в евро, разместили по средневзвешенной ставке 2,2% (-2 бп по сравнению с предыдущим размещением) на сумму 353 млн евро.

Напомним:

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма 2 июня в госбюджет привлекли 2,9 млрд грн, доходность по самым коротким бумагами вернулась к докарантинным уровням.

Экономическая правда