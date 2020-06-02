Аукцион ОВГЗ: Минфин снизил ставку доходности и привлек в бюджет почти 3 миллиарда гривен

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма в госбюджет привлекли 2,9 млрд грн, доходность по самым коротким бумагами вернулась к докарантинным уровням.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

На аукционе 2 июня Министерство финансов разместило номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения 3, 6, 9 месяцев и 1 год.

"Спрос на все инструменты превысил более в два раза объем удовлетворенных Минфином заявок.

Средневзвешенная ставка по 3-месячным инструментами снижена на 35 б.п. до 9,84%, по 6-месячным - на 22 б.п. до 10,11%, по 9-месячным и годовым ОВГЗ ставки снижены на 11 б.п. до 10,89% и 10,86% соответственно. Наибольший объем средств был привлечен за самыми длинными из предложенных инструментов", - говорится в сообщении.

Напомним:

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма в госбюджет привлекли 1037 млн ​​грн, снизив ставки по краткосрочным ОВГЗ.

Экономическая правда