Все разделы
Укр / Рус

Аукцион ОВГЗ: Минфин снизил ставку доходности и привлек в бюджет почти 3 миллиарда гривен

Вторник, 2 июня 2020, 17:55
 

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма в госбюджет привлекли 2,9 млрд грн, доходность по самым коротким бумагами вернулась к докарантинным уровням.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

На аукционе 2 июня Министерство финансов разместило номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения 3, 6, 9 месяцев и 1 год.

"Спрос на все инструменты превысил более в два раза объем удовлетворенных Минфином заявок.

Средневзвешенная ставка по 3-месячным инструментами снижена на 35 б.п. до 9,84%, по 6-месячным - на 22 б.п. до 10,11%, по 9-месячным и годовым ОВГЗ ставки снижены на 11 б.п. до 10,89% и 10,86% соответственно. Наибольший объем средств был привлечен за самыми длинными из предложенных инструментов", - говорится в сообщении.

Напомним:

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма в госбюджет привлекли 1037 млн ​​грн, снизив ставки по краткосрочным ОВГЗ.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минфин ОВГЗ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Минфин определил шорт-лист кандидатов на главу Ощадбанка, Пышный покинет должность – СМИ 2 июня 2020, 14:15
"Доступные кредиты 5-7-9%": В Минфине рассказали, сколько кредитов выдали банки за прошлую неделю 2 июня 2020, 13:34
Доходы госбюджета упали почти на 40% 1 июня 2020, 20:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!