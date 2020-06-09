В УЗ рассказали, когда запустят экспресс в "Борисполь"
На фоне запланированного возобновление авиарейсов Kyiv Boryspil Express запускают с 15 июня.
Об этом сообщил в Facebook и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.
По его словам, с увеличением количества авиарейсов будут увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки.
"К долгожданному возобновлению авиарейсов - две хорошие новости: запуск Kyiv Boryspil Express с 15 июня и открытия новой остановки "Выдубичи".
Теперь официально и с учетом пожеланий пассажиров: отныне Kyiv Boryspil Express будет делать остановку на платформе "Выдубичи". Мы создали там обещанный транспортный хаб. Объединили в одну логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен", - написал он.
Напомним:
"Укрзализныця" завершила реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи.
Экономическая правда
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