В УЗ рассказали, когда запустят экспресс в "Борисполь"

На фоне запланированного возобновление авиарейсов Kyiv Boryspil Express запускают с 15 июня.

Об этом сообщил в Facebook и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

По его словам, с увеличением количества авиарейсов будут увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки.

"К долгожданному возобновлению авиарейсов - две хорошие новости: запуск Kyiv Boryspil Express с 15 июня и открытия новой остановки "Выдубичи".

Теперь официально и с учетом пожеланий пассажиров: отныне Kyiv Boryspil Express будет делать остановку на платформе "Выдубичи". Мы создали там обещанный транспортный хаб. Объединили в одну логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен", - написал он.

Напомним:

"Укрзализныця" завершила реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи.

Экономическая правда