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Укр / Рус

На Выдубичах построили платформу для Интерсити и Kyiv Boryspil Express

Вторник, 9 июня 2020, 10:45
 

"Укрзализныця" завершила реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Telegram.

Отмечается, что отныне реконструированная станция объединяет в единую логистическую цепь железную дорогу, авто- и авиатранспорт, а также метрополитен.

"Благодаря новой высокой пассажирской платформе станция сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростных поездов Интерсити и Интерсити+.

Также построены новые лестницы и кассовый павильон, смонтирован навес платформы с водосточной системой, оборудовано электроосвещение, громкоговорящее оповещение, информационные табло, выполнено благоустройство территории, учитывая потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп будет установлена передвижная платформа", - сообщил министр.

Экономическая правда

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Укрзализныця Мининфраструктуры Борисполь

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