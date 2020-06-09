На Выдубичах построили платформу для Интерсити и Kyiv Boryspil Express
"Укрзализныця" завершила реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи.
Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Telegram.
Отмечается, что отныне реконструированная станция объединяет в единую логистическую цепь железную дорогу, авто- и авиатранспорт, а также метрополитен.
"Благодаря новой высокой пассажирской платформе станция сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростных поездов Интерсити и Интерсити+.
Также построены новые лестницы и кассовый павильон, смонтирован навес платформы с водосточной системой, оборудовано электроосвещение, громкоговорящее оповещение, информационные табло, выполнено благоустройство территории, учитывая потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп будет установлена передвижная платформа", - сообщил министр.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua