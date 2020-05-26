Госуправление делами просит из "антикоронавирусного" фонда миллионы при бюджете в 2 миллиарда

Государственное управление делами (ГУД) обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выделить медучреждениям для топ-чиновников, в том числе известной больнице "Феофания", дополнительные 23,4 млн грн на противодействие распространению коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в письме ведомства, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.

"Просим поручить Министерству финансов Украины вместе с заинтересованными органами рассмотреть указанные предложения о выделении дополнительного финансирования из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями по бюджетной программе ГУД "Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями" на общую сумму 23,4 млн грн", - пишет в письме Сергей Борзов, руководитель Госуправления.

Кроме "Феофании" речь идет о Поликлинике №2, Научно-практическом центре профилактической и медицинской медицины и Центре превентивной медицины, которые также в управлении ГУД.

Как оказалось, первые медучреждения страны так же как и больницы в регионах не имеют достаточного количества костюмов биозащиты, респираторов, защитных очков и масок.

В частности, 637 тысяч гривень необходимы для закупки предметов и инвентаря для медицинских нужд, 12,8 млн для закупки медикаментов, 9 млн на приобретение нового медицинского оборудования и 174 тыс для медицинского оборудования и тому подобное.

В обосновании своего запроса на средства из фонда в ГУД отметили, что они отвечают за эпидемическое и санитарное благополучие президента, СНБО, ВРУ, КМУ и других органов и служб власти высоких уровней.

Также в Госуправлении отметили, что кроме топ-чиновников в ведомственных медучреждениях обслуживают и "другие категории населения".

Напомним, что в конце апреля правительство Дениса Шмыгаля утвердило порядок использования 64,7 млн гривен из Фонда на борьбу с COVID-19.

Стоит заметить, что годовой бюджет ГУД на 2020 год составляет более 2,05 миллиарда гривен.

В Госуправлении объясняют, что перераспределение существующего бюджета организации невозможно.

На официальной странице Национальной службы здоровья Украины в перечне больниц, принимающих больных COVID-19 ни "Феофании", ни любой другой больницы ГУД нет.

Читайте также: "Феофания" требует дополнительных миллионов? Куда идут деньги из фонда против COVID-19

Экономическая правда