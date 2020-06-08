Цена на нефть увеличилась после субботних договоренностей ОПЕК+

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в 43 доллара.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным на 2:40 по Киеву цена на Brent составляла 43,25 дол, что на 3% выше пятничного показателя.

По состоянию на 10:00 цена Brent составляет 42,80 долл

Выросла и стоимость техасской WTI. Также впервые с 6 марта котировки превысили отметку в 40 долл за баррель.

По состоянию на 10:00 цена WTI составляет 39,93 дол

Напоминаем:

6 июня страны-участницы ОПЕК + договорились продолжить сокращение нефтедобычи до конца июля.