Кабмин предлагает Раде поддержать новую программу кредитования "Новые деньги"

Кабмин предлагает ВР поддержать программу "Новые деньги", которая предусматривает кредитование на 5 млрд грн для микро, малого и среднего бизнеса.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Мы запустили программу дешевого кредитования "5-7-9%", программа действительно кредитует бизнес, на сегодня выдано более 250 млн грн кредитов. Но этого явно недостаточно было в карантнинных и кризисных условиях. Поэтому Кабмин предлагает ВР поддержать программу "Новые деньги" , мы сможем рассматривать возможность выдачи малому, среднему и микробизнесу кредиты под дешевые проценты", - заявил он.

По его словам, программа "5-7-9%" сегодня "стала практически программой 0% и дает возможность малому и микробизнесу рефинансировать свои существующие кредиты".

"Уже в 9 банках подписаны соглашения под 0% с отсрочкой уплаты тела кредита на 1 год. Программа "5-7-9%" трансформирована в программу 0% под кредиты для малого и микробизнеса ", - подчеркнул Шмыгаль.

"По законопроекту по "Новых деньгах", мы предлагаем проект закона, который предусматривает кредитование на 5 млрд грн для микро, малого и среднего бизнеса, государство гарантирует 80% тела кредита перед банком", - пояснил глава правительства.

"На прошлой неделе мы оубликувалы программу стимулирования экономики и запустили процесс ее публичного обсуждения. Мы также проработали обновленную программу деятельности правительства. Мы значительно этот документ усилили, добавили к нему четкие расчеты, нормативную правовую базу, сроки", - рассказал Шмыгаль о программе деятельности правительства, которую ВР рассмотрит на этой неделе.

"По нашему мнению, главное - это выполнение тех вещей, которые прописаны в программе. Часто мы видели в документах рост ВВП на 40%, а в реальной жизни фиксировался спад экономики и промышленности в целом и это было одновременно", - добавил он.

Напомним:

За последнюю неделю мая в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.

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Экномическая правда