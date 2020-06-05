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НБУ определил курс гривни на следующую неделю

Пятница, 5 июня 2020, 19:15
 

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 9 июня на уровне 26,60.

Об этом говорится в данных НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,15 гривни (на 5 июня - 29,99 гривни).

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 5 июня на уровне 26,69.

5 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,61 гривни за доллар.

Экономическая правда

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