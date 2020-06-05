Закрытие межбанка: гривня укрепилась

5 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,61 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,58 - 26,61 гривни;

Евро - 30,06 - 30,09 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,52 - 26,75 гривни. Евро покупают по 29,68 гривни, продают по 30,21 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,50 - 26.67 - 26,81 гривни, евро - 29,79 - 29,92 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 5 июня на уровне 26,69.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,99 гривни (на 4 июня - 29,96 гривни).

5 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.

Экономическая правда