Закрытие межбанка: гривня укрепилась
5 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,61 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,58 - 26,61 гривни;
Евро - 30,06 - 30,09 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,52 - 26,75 гривни. Евро покупают по 29,68 гривни, продают по 30,21 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,50 - 26.67 - 26,81 гривни, евро - 29,79 - 29,92 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 5 июня на уровне 26,69.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,99 гривни (на 4 июня - 29,96 гривни).
5 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.
Экономическая правда
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