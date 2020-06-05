Международные резервы Украины в мае сократились на 1,3% – НБУ

По состоянию на 1 июня 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25 371,8 млн долларов (в эквиваленте), в мае они уменьшились на 1,3%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В мае они уменьшились на 1,3%, впрочем остаются на уровне, близкому к показателям начала года. Снижение резервов в течение прошлого месяца связано прежде всего с погашением значительной части нынешних обязательств по государственному долгу", - говорится в сообщении.

Среди факторов, которые определяли динамику резервов в течение месяца, в регуляторе назвали:

операции Кабмина по управлению госдолгом. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 1476,1 млн долл. Из этой суммы 1009,2 млн долл. уплачено по ОВГЗ, 337,7 млн долл. - по ОВГЗ, номинированным в валюте, 60 млн долл. - по обязательствам перед МВФ, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами;

операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Всего в мае Национальный банк выкупил 660,6 млн долл. Интервенции по продаже валюты не проводились;

переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - добавили в НБУ.

Читайте также: Золотовалютные резервы Украины: достаточно ли средств в "копилке" НБУ

Напомним:

По состоянию на 1 мая 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25,7 млрд долларов (в эквиваленте) - в апреле они выросли на 3,1%.

Экономическая правда