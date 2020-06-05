В Минэкономики советуют бизнесу обращаться в банки за рефинансированием

Глава Минэкономики Игорь Петрашко призвал малый и средний бизнес, который уже имеет кредиты, обращаться в банки и получать рефинансирование.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Правительство делает массу усилий, чтобы вернуть функционал банков о предоставлении доступных кредитов предпринимателям. Мы хотим изменить правила игры. Сейчас есть программа кредитов под 5-7-9%, которая фактически уже программа под 0%, рефинансирование", - рассказал он.

Напомним:

За последнюю неделю мая в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.

Вместо "5-7-9" правительство планирует запустить новый инструмент - портфельное обеспечение. Речь идет о механизме льготного обеспечения, прописанном в законопроектах №3420 и №3419. Бюджетный комитет рассмотрел их и отправил в Минфин. По информации источников издания, Минфин внес правки и готов предложить депутатам эту идею.

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн. Из них львиная доля достанется "Укратодору".

"МСБ готовы гарантировать около 5 млрд грн, учитывая определенные ограничения. Будет выборка или нет - надо смотреть. Это новый инструмент, мы запускаем его фактически "с колес" за два месяца от идеи до реализации", - сказал в интервью "РБК Украина "министр финансов Сергей Марченко.

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Экономическая правда