Ярославский стал партнером турецкой компании, которая будет строить дорогу через ТЦ Барабашово 

Группа DCH Александра Ярославского является стратегическим партнером турецкой компании Makyol, которая в составе "Блек Си Консорциума" получила по итогам конкурса подряд на 96,2 млн грн на строительство дороги через рынок Барабашово в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе DCH в ответ на запрос "Интерфакс-Украина".

"DCH является местным стратегическим партнером компании Makyol, который оказывает консультационную поддержку по широкому кругу вопросов. Это включает в себя контакты в бизнес-сообществе и управление проектами", - говорится в ответе.

Ранее, в феврале этого года, президент и владелец DCH Ярославский сообщил, что привлекает стратегического международного партнера. "Это известная компания, мы с ними готовы осваивать новое направление для DCH", - сказал он журналистам на форуме дорожного строительства "Сшить Украину".

Напомним:

Вокруг "Барабашово" продолжаются споры относительно строительства новой дороги, которая разрушит значительную часть торговых павильонов.

Недавно между предпринимателями и коммунальщиками (вместе с охраной агентством) произошли столкновения, которые привели к возгоранию въездной арки к рынку.

СМИ связывают конфилкт между мэрией и администрацией рынка с личными отношениями мэра Геннадия Кернеса и владельца рынка нардепом ОПЗЖ Александром Фельдманом, который недавно заявил, что баллотируется на выборы городского головы

Городской мэр Харькова Геннадий Кернес и Ярославский 7 лет не разговаривали друг с другом, однако в начале декабря неожиданно помирились на праздновании 60-летнего юбилея бизнесмена и даже новый год встречали вместе.

В января Ярославский заявлял, что планирует зайти на рынок дорожно-ремонтных работ.

Как сообщается, Makyol создана в 1965 году и является одним из крупных участников строительного сектора Турции. Компания занимается инфраструктурным строительством (автодороги, метрополитен, аэропорты, ирригационные плотины, тоннели, мосты), коммерческой и жилой недвижимостью, а также инвестициями в туризм.

Согласно данным в госреестре Украины, турецкая "Макьоль Иншаат Санайи Туризм Ве Тиджарет Аноним Ширкети", бенефициарами которой указаны пять граждан Турции.

В апреле этого года это ООО создало консорциум "Блек Си Консорциум" со своим учредителем, который и принял участие в тендере Управления по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета

Конкурентами Makyol в нем были ООО "Альфа-Метал-Компани", ООО "Главшляхбуд" и ООО "Дорожное строительство "Альтком". Makyol победил с ценой 96,155 млн грн при стартовой 98,355 млн грн.