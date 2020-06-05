Налоговики за полгода не прокомментировали табачный бизнес нардепа Холодова - СМИ

Налоговики за полгода не ответили, была ли проведена проверка сети киосков связанных с "слугой народа" Андреем Холодовым на предмет продажи в них подакцизного товара (сигарет) по чекам, имеющих признаки фиктивности.

Об этом сообщают "Схемы".

Ранее журналисты обнаружили, что компании "Виктрум" и "Интертабако", которые вели фактической продаже сигарет в киосках, связанных с семьей Андрея Холодова, ведут деятельность, не используя реестр расчетных операций, а выданные чеки не отображаются на сайте Государственной фискальной службы в системе "Поиск фискального чека".

"Внешне чеки из этих табачных киосков почти невозможно отличить от чеков с других мест. Даже номер кассового аппарата есть. Но это лишь означает, что он, скорее всего, снят с учета фискалов, объясняют налоговые аналитики.

А значит, деньги, полученные от таких продаж, могут проходить мимо кассы - что есть, скорее всего, нарушением закона", - говорилось в расследовании.

С просьбами проверить эти чеки на "подлинность" "Схемы" обратились в Государственную фискальной службы, а затем в налоговую.

Но там ответы на вопросы не предоставили, только попросили больше времени на их подготовку.

Холодов публично продолжает отрицать, что есть какие-то интересы в торговле сигаретами.

Впрочем, "Схемам" удалось найти документальные подтверждения этой связи.

"Семья депутата Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет - от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани"), распространение этих партий в киоски (владелец киосков - "Киев Маркет Солюшн"), и розничной продажи в этих киосках через две фирмы ( "Виктрум" и "Интертабако") ", - говорилось в материале.

Позже в комментарии журналистам депутат сообщил, что кипрская компания REINEWEG LTD, на которую заведено сеть столичных киосков, была продана "другому владельцу" еще в 2018 году, впрочем, на прямые вопросы, кому он продал этот бизнес, Холодов не отвечает.

В то же время в недавно обнародованной декларации Холодов указал другую кипрскую компанию L.VDS PROPERTY DEVELOPMENT LTD.

"Схемы" нашли несколько общих черт с вышеупомянутой REINEWEG LTD: в обоих одна и та же секретарская компания, а юрист задекларированной холодов действующей фирмы - киприот Гиоргос Лантас - и является тем человеком, которому жена нардепа Екатерина Шаховская официально передала свои акции компании, от которой они теперь открещиваются.

Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова из-за лоббирования табачных правок.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" пришли к выводу, что Холодов отстаивал свои интересы, когда лоббировал в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком

13 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект №1049 без резонансной "табачной правки" Андрея Холодова, через которую все закон ранее ветировал президент Владимир Зеленский.