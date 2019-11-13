Нардеп лоббирующий табачные правки, оказался связан с сигаретным бизнесом — "Схемы"

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов таки связан с табачным бизнесом, а следовательно, лоббируя в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои интересы.

Это документально доказывают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" в расследовании "Слуга семейного бизнеса: кипрская тайна депутата Холодова".

Журналисты обнаружили, что фирма-владелец нескольких сотен столичных МАФов для торговли сигаретами - "Киев маркет солюшн" - была основана в родовом имении Холодова на Кипре, а компании, которые ведут фактическую продажу табачных изделий в этих киосках - "Виктрум" и "Интертабако" - тоже с ним связаны, хоть это и тщательно замаскировано за подставными владельцами и несуществующим адресам регистрации этих фирм.

В октябре Верховная Рада приняла законопроект №1049 с правкой №8, которой меняется формула перераспределения доходов между различными участниками цепочки по торговле сигаретами.

В частности, увеличивается маржа заработка для оптовых и розничных продавцов табачных изделий. До вынесения в зал на голосование эта правка прошла через комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и ее поддержал голосованием и публичным лоббированием заместитель главы комитета Андрей Холодов.

В то же время Холодов публично отрицал то, что имеет какие-то интересы в торговле сигаретами. "Никакого табачного бизнеса у меня никогда не было", - писал он в Facebook.

Фирма "Киев маркет солюшн", согласно инвестиционному конкурсу, получила на 10 лет право торговать в сотнях украинских киосков. Владелец компании - кипрская Reineweg LTD, акционером которой с 2007 года была его жена Екатерина Шаховская, а местом регистрации фирмы служили их родные места в Лимассоле вплоть до июля 2019 года, пока Холодов не избрался в Раду.

При этом, имение, которым пользуется семья народного депутата, осталось местом прописки компании больше года после смены акционера - Шаховской - на кипрского номинального держателя.

Связь фирмы "Киев маркет солюшн" с семьей Андрея Холодова можно проследить через еще одну фирму - общество "Антикус", где бенефициаром пока значится теща народного депутата - Стелла Шаховская.

Сейчас фирмой-владелицей части киевских МАФов руководит Ольга Руденко - доверенное лицо семейства Холодовых. Ранее она руководила и спивволодила также "Антикусом" - в то время, когда учредителем этой компании значилась все та же кипрская Reineweg.

Хозяйственную деятельность в киосках "Киев маркет солюшн", как удалось установить журналистам с помощью контрольной закупки сигарет, ведут компании "Виктрум" и "Интертабако".

Формальные владелицы этих компаний не имеют никакого бизнеса, офисы компаний расположены в местах массовой регистрации. Финансовые отчеты этих двух компаний позволили обнаружить, что они официально не платят за аренду фирме-владельцу киосков - "Киев маркет солюшн".

При том, что сама "КМС", согласно документам, имеет значительные долги и убытки. Еще одна фирма, которая дополнительно связывает эти компании между собой и народным депутатом Холодовым - "Сити Трейдинг Компани". Именно из-за нее "Виктрум" и "Интертабако" оптом закупает сигареты производителей, которыми потом в розницу торгуют в киосках. Все эти три компании, хотя и зарегистрированы в разное время, но заработали одновременно - со второй половины 2018 года.

Более того, по данным источников "Схем" в финансовых контролирующих органах, уже в этом году связана с Холодовым фирма "Киев маркет солюшн" перечислила почти сорок миллионов гривень фирмам-торговцам сигаретами "Виктруму" и "Интертабако" в качестве финансовой помощи.

Кроме того, по данным судебного реестра, интересы всех четырех компаний в судах защищает один и тот же юрист - Дмитрий Юхименко.

"Таким образом, семья депутата Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет - от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани"), распространение этих партий в киоски (владелец киосков -"Киев Маркет Солюшн") и розничной продажи в этих киосках через две фирмы ( "Виктрум" и "Интертабако")", - говорится в расследовании.

Сам Андрей Холодов продолжает отрицать свою причастность к табачному бизнесу. В комментариях "Схемам" депутат сначала долго делал вид, что не может вспомнить, о которой правке говорится, впоследствии якобы не смог понять вопрос, имеет ли его семья в собственности сеть киосков на остановках.

На вопрос, является ли он "бенефициаром" правки, рассмотренной его комитетом, депутат ответил:"За нее проголосовали 215 "слуг народа" и 40 депутатов из других фракций. Если есть такая статистика, как вы считаете, это я бенефициар этой поправки?".

После этого Холодов возмущенно спросил руководителя секретариата комитета, имеют право журналисты подходить к народным депутатам и общаться с ними до начала заседания.



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