Отклонение ВР программы действий Кабмина не является основанием для его отставки – Разумков

Глава Верховной Рады Дмтиро Разумков заявил, что отклонения Радой программы деятельности Кабмина не является основанием для его отставки.

Об этом он сказал на брифинге в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Если программа отклоняется, то это не является основанием для прекращения полномочий действующего правительства. Это только означает, что в течение года они не смогут внести новую программу действий правительства, и у них нет так называемого иммунитета на год", - подчеркнул Разумков.

Спикер ВР подчеркнул, что во второй раз отправить программу действий правительства на доработку невозможно.

"Она отправляется только раз, дальше она должна быть либо одобрена либо отклонена", - пояснил он.

Напомним:

Программа деятельности Кабмина требует доработки, поскольку она была разработана еще до пандемии коронавируса и не учитывает введения ограничительных мер и потерь экономики, заявил президент Зеленский.

Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программы действий правительства Дениса Шмыгаля.