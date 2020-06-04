Отклонение ВР программы действий Кабмина не является основанием для его отставки – Разумков
Глава Верховной Рады Дмтиро Разумков заявил, что отклонения Радой программы деятельности Кабмина не является основанием для его отставки.
Об этом он сказал на брифинге в четверг, передает "Интерфакс-Украина".
"Если программа отклоняется, то это не является основанием для прекращения полномочий действующего правительства. Это только означает, что в течение года они не смогут внести новую программу действий правительства, и у них нет так называемого иммунитета на год", - подчеркнул Разумков.
Спикер ВР подчеркнул, что во второй раз отправить программу действий правительства на доработку невозможно.
"Она отправляется только раз, дальше она должна быть либо одобрена либо отклонена", - пояснил он.
Напомним:
Программа деятельности Кабмина требует доработки, поскольку она была разработана еще до пандемии коронавируса и не учитывает введения ограничительных мер и потерь экономики, заявил президент Зеленский.
Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программы действий правительства Дениса Шмыгаля.
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