Зеленский о программе действий Кабмина: Никто не ожидал коронавируса

Программа деятельности Кабмина требует доработки, поскольку она была разработана еще до пандемии коронавируса и не учитывает введения ограничительных мер и потерь экономики.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время спилування с журналистами в рамках поездки в Хмельницкую область.

"Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он (премьер-министр Денис Шмыгаль. - ред.) обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные мероприятия, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19 . Надо ее обновить", - заявил Зеленский.

Он также напомнил, что Шмыгаль сам попросил Верховную Раду отправить программу деятельности правительства на доработку.

Напомним:

Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программы действий правительства Дениса Шмыгаля.

Экономическая правда