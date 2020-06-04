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Зеленский поддержал идею снижения НДС для гостиниц

Четверг, 4 июня 2020, 16:18
 

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею создания Нацсовета по вопросам развития туризма при президенте, а также - снижения НДС для гостиниц и упрощенич визового режима для иностранцев.

Об этом он сказал во время встречи с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском, передает "Интерфакс-Украина".

"Визы и НДС не решат проблемы глобально, но запустить поможет, немного поддержит. Я в принципе не против создания Национального совета как площадки, где мы могли бы собраться. Относительно НДС я согласен, но надо поговорить с премьером", - отметил Зеленский.

Он также поддержал идею бизнеса о стратегическом планировании в туристической отрасли на 10-15 лет.

По его словам, в приоритете должны быть быстрые инструменты правительства, а не принятие законов.

"Мое предложение о визовой либерализации, особенно сейчас - отмена виз для того списка стран, которые хотят к нам попасть. Это разные арабские страны и, самое главное, - Китай. Нам надо конкурировать за туриста", - подчеркнул президент.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил о важности развития украинского туризма и анонсировал презентацию региональных проектов, которые могут быть интересными для инвесторов.

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