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Зеленський анонсував презентацію проєктів-"магнітів" для розвитку туризму

Середа, 3 червня 2020, 16:45
 

Президент Володимир Зеленський заявив про важливість розвитку українського туризму і анонсував презентацію регіональних проєктів, які можуть бути цікавими для інвесторів.

Про це він сказав під час робочої поїздки у Хмельницькій області, передає Офіс президента.

"Щодо туризму. Завтра і з операторами, і з авіакомпаніями ми будемо в Кам’янці-Подільському - одному з історичних і дійсно привабливих містечок. Будемо там зустрічатися й говорити на ці теми. Це одне з головних питань", - зазначив президент.

За його словами, невдовзі буде презентовано низку проектів, зокрема в галузі туризму, які можуть бути привабливими для інвестування.

"Є декілька програм, які ми зараз розробляємо. Це різні "магніти" - так звані магніти привабливості в тому чи іншому регіоні нашої країни", - додав Зеленський.

Нагадаємо:

У липні 2019 року президент Володимир Зеленський видав указ про стимулювання економічного та туристичного розвитку Карпатського регіону.

Економічна правда

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Зеленський туризм

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