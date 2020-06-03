Зеленський анонсував презентацію проєктів-"магнітів" для розвитку туризму

Президент Володимир Зеленський заявив про важливість розвитку українського туризму і анонсував презентацію регіональних проєктів, які можуть бути цікавими для інвесторів.

Про це він сказав під час робочої поїздки у Хмельницькій області, передає Офіс президента.

"Щодо туризму. Завтра і з операторами, і з авіакомпаніями ми будемо в Кам’янці-Подільському - одному з історичних і дійсно привабливих містечок. Будемо там зустрічатися й говорити на ці теми. Це одне з головних питань", - зазначив президент.

За його словами, невдовзі буде презентовано низку проектів, зокрема в галузі туризму, які можуть бути привабливими для інвестування.

"Є декілька програм, які ми зараз розробляємо. Це різні "магніти" - так звані магніти привабливості в тому чи іншому регіоні нашої країни", - додав Зеленський.

Нагадаємо:

У липні 2019 року президент Володимир Зеленський видав указ про стимулювання економічного та туристичного розвитку Карпатського регіону.

Економічна правда