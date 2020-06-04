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УЗ возобновила пассажирское сообщение с западными областями

Четверг, 4 июня 2020, 16:01
 

4 июня в первые рейсы после карантина отправились поезда дальнего следования в направлении Запада Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

Напомним:

С 1 июня Укрзализныця возобновила железнодорожные пассажирские перевозки Украиной - первый поезд отправился со станции "Киев-Пассажирский" до Константиновки.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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