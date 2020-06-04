У Жеваго заявляют, что суд отменил решение о его задержании и содержании под стражей

Киевский апелляционный суд 25 мая 2020 года отменил решение о задержании и содержании под стражей Константина Жеваго, которое принял Печерский райсуд Киева в начале декабря 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Жеваго.

"Решением апелляционной инстанции установлено, что Жеваго не находился и не находится в международном розыске, не прятался и не скрывается от органов предварительного расследования и суда, а также то, что отсутствуют правовые основания для взятия Жеваго под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по заявлению адвоката экс-нардепа отменено постановление судьи Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения в отношении Жеваго в виде содержания под стражей.

"Судья Печерского районного суда Киева, которая приняла ранее это незаконное постановление, находится на скамье подсудимых за вынесение ею заведомо неправосудного решения. Очевидным является факт ее зависимости от следственных ГБР и сотрудников прокуратуры. Очередное заседание по ее делу №757/17434/15 -к состоится 11.06.2020 года в 14:30 в Шевченковском районном суде Киева, приходите и убедитесь", - заявил адвокат Жеваго.

В Жеваго уверяют, что он не причастен к совершению инкриминируемых ему преступлений.

"В материалах дела - полное отсутствие доказательной базы по Жеваго, одна беллетристика. Кроме того, ряд грубых процессуальных нарушений и фальсификация доказательств со стороны органов досудебного следствия, на основании которых было незаконное решение о Жеваго Печерским районным судом Киева", - добавил адвокат.

Напомним:

В декабре 2019 года следственный судья удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату, бизнесмену Константину Жеваго.

"В связи с систематической неявкой в ​​орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание", - говорилось в решении суда.

Константин Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в парламент в Горишних Плавнях (150-й округ), но проиграл "слуге народа" Алексею Мовчану.

27 сентября Госбюро расследований заочно вручило подозрение Жеваго, так как он не пришел на допрос.

9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

11 октября в САП сообщили, что детективы НАБУ по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении Жеваго относительно внесения недостоверных сведений в декларации. Расследование детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.

В октябре по собственной инициативе покинул пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

Экономическая правда