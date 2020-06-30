IKEA проверит своих поставщиков леса в Украине

Шведская компания IKEA начала независимый аудит своей цепи поставок древесины в Украине в связи с обвинениями организации Earthsight в использовании незаконно заготовленной древесины.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"IKEA очень серьезно относится к любым обвинениям об участии наших поставщиков в незаконной лесозаготовке. Мы уже начали расследование на основе нового отчета, опубликованного Earthsight", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в 2018-2019 годах IKEA провела независимые аудиты на основе исследования Earthsight 2018 года. Их результаты не подтвердили использование незаконно заготовленной древесины в цепи поставок IKEA.

Сейчас IKEA также пригласила независимый аудит своей цепи поставок древесины в Украине. Данные, опубликованные в отчете, будет расследовать организация Assurance Services International, независимый аудитор некоммерческой организации Forest Stewardship Council.

"IKEA не использует незаконно заготовленную древесину для производства своих товаров. Глубоко осознавая глобальную проблематику незаконной вырубки лесов, мы усиливаем проверки своих поставщиков на соответствие местному и международному законодательствам, а также внутренним требованиям IKEA. Если получаем информацию о том, что древесина, которая не соответствует этим требованиям, попала или может попасть в цепи поставок компании, принимаем срочные меры", - заявили в компании.

"IКЕА стремится и в дальнейшем сотрудничать с международными организациями над улучшением ситуации в лесном хозяйстве в Украине", - отмечается в заявлении.

Напомним:

Как сообщается в в расследовании британской неправительственной организации Earthsight, раскладные стулья Terje, которые продаются в сети магазинов IKEA, производят из незаконно вырубленного украинского бука.

Поставкой сырья для производства занимается лесоохотничье хозяйство пгт Великий Бычков на Закарпатье. Проверки Государственной экологической инспекции подтвердили, что Великобычковское лесохозяйство незаконно выдало лицензии на "санитарные" рубки на более сотни участков с апреля по июнь 2018 года.

Главным заготовителем незаконно срубленного бука является мебельная компания "ВГСМ". Компанию основали в 1992 году именно как поставщика для IKEA.

Подробнее читайте в статье: Стулья для IKEA с украинской бука: как незаконно вырубают карпатский лес

Экономическая правда