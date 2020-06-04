"Киев" и региональные аэропорты призвали Кабмин ввести минимальные ставки на авиаобслуживание

После призыва главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеила Сакашвили к бизнесу говорить о проблемах, аеоропорт "Киев" и региональные аэропорты призвали власти установить минимальные ставки за авиационное обслуживание.

Об этом говорится в видеообращении Международного аеорпорта "Киев".

"Из-за пандемии COVID-19 наш аэропорт потерял весь пассажиропоток и почти все доходы. В то же время мы продолжаем тратить большие средства на содержание инфраструктуры, безопасность полетов, уплату налогов и процентов по кредитам. С восстановлением регулярного сообщения эти расходы увеличатся вдвое.

Почти 2000 сотрудников находятся в отпусках за свой счет. Аэропорту "Киев" нужна помощь - если государство не вмешается, этот кризис может стать для нас последним", - подчеркнули в аэропорту.

По словам представителей компании, ситуация усложняется неравными условиями, в которых вынуждены работать.

"Мы говорим об этом уже несколько лет. Вместе с региональными аэропортами мы настаиваем на установлении минимальных ставок за авиационное обслуживание. Эти ставки должны быть одинаковыми для всех аэропортов. 10 долларов за взлет/посадку, 10 долларов - пассажирского сбора и 3 доллара - за авиабезопасность за каждого отправленного пассажира. Это должно быть зафиксировано на законодательном уровне", - говорится в обращении.

"Фиксированные минимальные ставки - это общемировая практика. Таким образом меньшие аеопорты могут развиваться и конкурировать с большими. Мы призываем правительство предоставить субсидии на время пандемии, создать специальную комиссию по рассмотрению проблем гражданской авиации и пригласить к диалогу все отечественные аэропорты и авиакомпании", - добавили в аэропорту.

В компании заявили, что уже дважды обращались к правительству с этими предложениями, но "каждый раз получали лишь отписки".

"Мы просим не денег, мы просим условий - равных и конкуретных, в которых мы будем работать и развиваться", - говорится в обращении.

Напомним:

Сразу после назначения на должность глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили призвал бизнес говорить о проблемах.

Экономическая правда