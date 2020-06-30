Рада рассматривает поправки к законопроекту о легализации игорного бизнеса
Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр № 2285-д.
Всего к проекту закона подали более 3,5 тысячи правок. Сейчас депутаты прошли меньше половины правок.
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Напомним:
17 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
Накануне в документ подали 3,5 тысяч поправок. Профильный Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял его ко второму чтению, оставив только половину.
Экономическая правда
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