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UberEats прекращает работу в Украине

Понедельник, 4 мая 2020, 14:22
 

Сервис доставки еды UberEats 3 июня прекращает работу в Украине.

Об этом сообщается в рассылке компании клиентам и заведениям-партнерам.

"После нескольких лет сотрудничества с локальными заведениями, мы приняли сложное решение прекратить работу Uber Eats в Украине до 3 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что решение было принято на основе изучения бизнес-показателей на конкурентном рынке доставки еды.

В то же время в компаниии отмечают, что продолжают обслуживать клиентов в сервисе такcи Uber.

"Наш приоритет номер один - свести к минимуму последствия закрытия сервиса для наших сотрудников, ресторанов, курьеров-партнеров и пользователей", - резюмируют в компании.

Экономическая правда

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Uber

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