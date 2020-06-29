На этой неделе ожидаются митинги шахтеров, спланированые в ДТЭК Ахметова - Герус

На этой неделе в Киеве ожидаются забастовки шахтеров. Основное количество митингующих будут шахтеры "ДТЭК Добропольеуголь".

Об этом сообщает нардеп и глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"На этой неделе в Киеве могут быть забастовки шахтеров. Официально позиционируются они как забастовки шахтеров государственных шахт, но на самом деле это не совсем так.... По имеющейся информации, основное количество шахтеров будет ехать из шахт ДТЭК, а именно "ДТЭК Добропольеуголь", - пишет Герус.

По его словам, на большинстве госшахт задолженность составляет менее месяца, недостаточно для того, чтобы идти на забастовки.

Герус отмечает, что в 2010 году ДТЭК заключила договоров аренды с шахтами "Добропольеуголь" на 49 лет.

"В апреле 2020 в связи с глобальным ухудшением конъюнктуры рынка, ДТЭК принимает решение приостановить экспорт электроэнергии в Венгрию (там цены ниже, чем в Украине). Также компания не работает на экспортном рынке угля. Это приводит к уменьшению потребностей в угле. В связи с этим после короткого простоя шахты Павлоградуголь, которые в частной собственности ДТЭК, все-таки запускаются в работу на полную мощность. А вот шахты "Добропольеуголь", которые в аренде в ДТЭК в 2059р, практически полностью приостановили добычу", - пишет нардеп.

Он отмечает, что в 2018 году ДТЭК уже делала попытки через суды расторгнуть договоры аренды отдельных шахт, но апелляционный суд встал на сторону государства.

"Интересные и требования, которые указаны на этом объявлении: выполнять прогнозный баланс и т.д., явно нетипичными требованиями таких забастовок и подсказывают, что эти идеи формировались не на шахтах, а в частных офисах", - пишет Герус.

Он отмечает, что на май экспорт из Бурштынского энергоострова (в Венгрию) в прогнозном балансе был заложен на уровне 385 млн кВт-ч, а по факту составил лишь 0,2 млн кВт-час.

"Почему же ДТЭК не выполняет прогнозный баланс...ведь нереализованный экспорт - это и есть неиспользуемый уголь и шахты в простое", - резюмирует Герус.

Напомним:

"Центрэнерго" выплатило долг в 8,75 миллиона гривень коллективу шахты "Надежда", который три дня митинговали в правительственном квартале, и к которым выходил президент Зеленский.

Экономическая правда