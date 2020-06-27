Всемирный банк предоставил кредит на 350 миллионов долларов

Всемирный банк принял решение предоставить Украине 350 миллионов долларов кредита в рамках первого займа на развитие в сфере экономического восстановления на поддержку реформ и смягчения последствий пандемии COVID-19.

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

Второй транш будет направлен на поддержку дальнейшей земельной реформы и увеличение пенсионных выплат.

"Пандемия COVID-19 повлекла за собой стремительный экономический спад, что сказалось на доходах простых украинцев и малого бизнеса, и создал дополнительную нагрузку на государственный бюджет", - заявил директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Бенерджи.

Также в банке отмечают реформу газового сектора Украины путем создания независимого оператора ГТС и принятие закона об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

Напомним:

Ранее сообщалось, 26 июня Совет директоров Всемирного банка рассмотрит возможность выделения Украине кредита на политику развития для экономического восстановления (Economic Recovery DPL).

12 июня Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ - первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 млрд долларов.

Экономическая правда