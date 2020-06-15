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Вопрос на миллиард: Всемирный банк рассмотрит кредит для Украины 26 июня

Понедельник, 15 июня 2020, 13:57
 

Совет директоров Всемирного банка 26 июня рассмотрит возможность выделения Украине кредита на политику развития для экономического восстановления (Economic Recovery DPL).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на повестку дня собрания совета директоров, говорится на его сайте.

Объем кредита в опубликованных материалах пока отсутствует, однако согласно материалам новой программы stand by Международного валютного фонда на $5 млрд, одобрение которой сделало возможным рассмотрение этого займа, его размер может составить $0,7-$1 млрд и эти средства поступят в Украину в текущем году.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль на минувшей неделе сообщил, что Украина получит от МВФ и ЕС в этом месяце более 3,2 миллиарда долларов. Также в течение ближайшего месяца Украина получит 1 миллиард евро помощи от Всемирного банка.

12 июня Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ - первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 млрд долларов.

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Всемирный банк кредит МВФ

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