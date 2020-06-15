Вопрос на миллиард: Всемирный банк рассмотрит кредит для Украины 26 июня
Совет директоров Всемирного банка 26 июня рассмотрит возможность выделения Украине кредита на политику развития для экономического восстановления (Economic Recovery DPL).
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на повестку дня собрания совета директоров, говорится на его сайте.
Объем кредита в опубликованных материалах пока отсутствует, однако согласно материалам новой программы stand by Международного валютного фонда на $5 млрд, одобрение которой сделало возможным рассмотрение этого займа, его размер может составить $0,7-$1 млрд и эти средства поступят в Украину в текущем году.
Напомним:
Премьер-министр Денис Шмыгаль на минувшей неделе сообщил, что Украина получит от МВФ и ЕС в этом месяце более 3,2 миллиарда долларов. Также в течение ближайшего месяца Украина получит 1 миллиард евро помощи от Всемирного банка.
12 июня Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ - первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 млрд долларов.
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