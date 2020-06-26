"Укрпочта" возобновила доставку почты в западные области
"Укрпочта" заявила о том, что возобновила доставку почты в западные области, задержки которой были связаны с погодными условиями.
Об этом сообщил в Faebook гендиректор компании Игорь Смелянский.
"По состоянию на утро 26 июня все внутрирегиональные маршруты с отправлениями Укрпочты вышли в рейс, а следовательно, корреспонденция будет доставлена адресатам в населенных пунктах Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей. Пенсии и социальные пособия выплатили 99,7% отделений", - написал он.
Напомним:
Ранее в компании предупредили, что в связи с наводнением в западных областях Украины в ближайшие дни возможны задержки с доставкой посылок, писем и пенсии.
Экономическая правда
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