Наводнения на Западе Украины: "Укрпочта" предупредила о задержках с доставкой писем и пенсий

В связи с наводнением в западных областях Украины в ближайшие дни возможны задержки с доставкой "Укрпочтой" посылок, писем и пенсии.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Мы делаем все, чтобы вовремя доставить письма, посылки и конечно пенсии, при этом не ставя под угрозу жизни наших сотрудников.

Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в ​​отдельные районы Закарпатской, Ивано - Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, Львовской области. Там уже часто, к сожалению, просто нет дорог, по которым их можно доставить", - написал он.

По его словам, "Укрпочта" делает все возможное, чтобы, как только будет возможность, восстановить стандартную работу.

"Мы также обеспечиваем сотрудников спецодеждой, чтобы они могли предоставлять Вам услуги там, где это только возможно уже сегодня", - добавил Смелянский.

Напомним:

В среду Шмыгаль, облетая Западную Украину заявил, что нынешний потоп превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.

Непогода уже нанесла Закарпатской области ущерб на 125 миллионов гривен.

Экономическая правда